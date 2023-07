Asst Bergamo Ovest, Reale Foundation dona uno strumento di ultima generazione all'Oculistica

Reale Foundation, la Fondazione corporate di Reale Group, nelle scorse settimane ha donato uno strumento multifunzionale di ultima generazione per eseguire esami diagnostico-strumentali in modo rapido al reparto di Oculistica dell’ASST Bergamo Ovest diretta dal dottor Giovanni Gatti.

Asst Bergamo Ovest

Lo strumento donato alla Asst Bergamo Ovest, del valore di 29 mila euro, sarà utilizzato per la misurazione di sei diversi parametri dell’occhio, tra i quali la pressione oculare, ed è particolarmente utile nella diagnosi e nella prevenzione del glaucoma, patologia che ancora oggi è prima causa di cecità irreversibile nel mondo. Infatti, l’aumento della pressione intraoculare, nella maggior parte dei casi, è indicativo di glaucoma, malattia dell’occhio asintomatica e subdola, che, se non viene diagnosticata e curata tempestivamente, può provocare danni irreversibili del nervo ottico e portare anche alla cecità. L’acquisizione di questo strumento, indicato per la diagnostica precoce e per il monitoraggio clinico dall’età infantile all’età senile, rappresenta una scelta strategica anche perché, vista anche l’esperienza pandemica, è prioritario poter eseguire esami senza necessità di contatto con il paziente al fine di prevenire ogni forma di contagio e con maggior comfort del paziente.

Incremento dell'attività ambulatoriale

“Negli ultimi mesi - spiega il Direttore dell’Oculistica, Giovanni Gatti - l’attività ambulatoriale è stata incrementata con l’istituzione di ambulatori dedicati alle prime visite, indicate come prioritarie dal piano di ripresa regionale. In tale contesto noi medici oculisti, in collaborazione con il personale ortottico, abbiamo anche attivato un servizio pediatrico oculistico rivolto alle migliaia di piccoli pazienti, sempre più numerosi, e riferimento prezioso per i pediatri del bacino d’utenza dell’Asst Bergamo Ovest e di quelle confinanti. Avere questo strumento così all’avanguardia a disposizione, soprattutto utilizzato sui bambini, non sempre collaborativi durante le visite, ci permette il raggiungimento di risultati quantitativi e qualitativi di altissimo livello perché la tecnologia 'a soffio' ci consente di effettuare l’esame senza toccare il paziente e in pochissimi secondi ed è eseguibile anche da personale non medico”.

Sei esami in soli 90 secondi

“Ringraziamo di cuore Reale Foundation – ha aggiunto il Direttore Sanitario dell’Asst Bergamo Ovest – Flavia Simonetta Pirola – per aver pensato al nostro territorio. Avere questo strumento ci permette di effettuare, con un solo gesto, in 90 secondi, sei esami indispensabili per la diagnosi di base in oculistica, esami che precedentemente venivano eseguiti con più macchinari e con accessi successivi. I vantaggi e benefici per la popolazione, soprattutto infantile, si stanno già rivelando molteplici, nel nome dell’efficienza, della sicurezza e dell’affidabilità anche nei casi più impegnativi e di fronte a patologie invalidanti quali il glaucoma e le patologie corneali”.

Salute e benessere al centro

“Reale Foundation è orgogliosa di essere a fianco dell’Asst di Bergamo Ovest, attraverso la donazione di questo strumento sottolinea la centralità che la salute e il benessere rivestono per la fondazione. - ha dichiarato Virginia Antonini, Direttore della Sostenibilità e Comunicazione Istituzionale di Reale Group - Nata nel 2017 in soli 5 anni Reale Foundation ha sostenuto 362 iniziative erogando 6,7 i milioni di euro a enti del terzo settore tra Italia, Spagna e Cile".

Reale Foundation è la Fondazione corporate di Reale Group, che interviene in via prioritaria a sostegno di iniziative a supporto delle comunità in tre aree di intervento: Salute & Welfare (prevenzione delle malattie croniche), Sociale e Ambiente. Alla presentazione dello strumento, per il Reale Group era presente Giuseppe Barlassina, colui che ha reso possibile questa donazione grazie alla sua amicizia con il dottor Gatti. Per il gruppo assicurativo hanno partecipato anche Luca Rossin e Giuseppe e Stefano Nicoli, questi ultimi due dell'agenzia di Treviglio.

La tecnica

L’esecuzione dell’esame, a cura anche del personale ortottico, (non è infatti tassativo che venga eseguito dal Medico), deve essere rapida e standardizzata e avere un valore predittivo basato su una buona attendibilità. Lo strumento donato alla Asst Bergamo Ovest è un’apparecchiatura indispensabile che risponde a queste caratteristiche, ed è altresì dotato di stampante dedicata e compatibile, già operativa in Reparto. A differenza dei tonometri più frequentemente utilizzati, questo strumento permette di misurare il tono o pressione oculare senza contatto con l’occhio, eliminando anche la necessità di instillazione di collirio anestetico e di fluoresceina, cosa che rappresenta un vantaggio non soltanto per i pazienti in termini di comfort, ma anche per l’azienda in termini di costi. L’esame con il nuovo tonometro è veloce, per niente invasivo e molto preciso, non essendo influenzato da altre caratteristiche corneali come lo spessore e la rigidità.

Quali esami può effettuare?

Il nuovo strumento in dotazione alla Asst Bergamo Ovest è in grado di fornire 6 esami diagnostici in contemporanea in modo sequenziale a scelta dell’operatore: "autorefrattometria, che è un sistema diagnostico usato per determinare il difetto refrattivo di un occhio in maniera oggettiva (molto utile per capire precocemente se i bimbi hanno difetti dell’occhio); pachimetria, un esame che consente di misurare lo spessore della cornea, permettendo di definire l’affidabilità della misurazione della pressione oculare; cheratometria, una tecnica che consente la misurazione della curvatura corneale. È impiegata per la diagnosi precoce di cheratocono e nelle procedure che precedono l'intervento di cataratta; tonometria, una tecnica che permette di misurare la pressione intraoculare; topografica corneale, un esame diagnostico con cui si ottiene la mappa topografica della cornea, permettendone lo studio della forma e delle caratteristiche, consentendo in questo modo l'individuazione di eventuali difetti o patologie che interessano codesta regione dell'occhio; studio del film lacrimale, un esame che misura le caratteristiche quantitative e qualitative del film lacrimale, cioè dello strato liquido che riveste la superficie esterna dell’occhio, fondamentale per la diagnosi di secchezza oculare.

Le patologie diagnosticabili

Con il macchinario multifunzione donato alla Asst Bergamo Ovest sarà possibile diagnosticare diverse patologie. Tra queste, tutte quelle che riguardano il segmento anteriore dell’occhio; le patologie congiuntivali, in particolare alterazione del film lacrimale, oggi non indagabile se non con il test di Schirmer, un esame molto invasivo; le patologie corneali (il cheratocono, lo scompenso corneale, le ectasie corneali in generale, le alterazioni spessore corneale, le distrofie ed i leucomi corneali, le cheratiti settiche); il glaucoma (perché indaga la pressione senza contatto, con la metodica “a soffio – a getto d’aria”, sufficientemente precisa e, soprattutto meno invasiva).