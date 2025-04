Asst Bergamo Ovest, due nuovi responsabili per Chirurgia Senologica e Pneumologia

Da giovedì 1 maggio 2025, l’Asst Bergamo Ovest di Treviglio avrà due nuovi responsabili di struttura semplice dipartimentale: la dottoressa Loredana Burgoa, cinquantadue anni, bergamasca, per la Chirurgia senologica e il dottor Franco Tarantini per Pneumologia-Broncoscopia.

Asst Bergamo Ovest

Burgoa ricopriva già il ruolo, come facente funzione, dal dicembre 2023 e con delibera del 16 Aprile scorso, è diventata a tutti gli effetti la nuova responsabile della Asst Bergamo Ovest grazie al conferimento dell’incarico quinquennale di direzione. Nella stessa seduta deliberante è stato anche nominato Tarantini con un incarico quinquennale di Direzione della SSD Pneumologia-Broncoscopia afferente al Dipartimento Area Medica. Torna così a pieno regime l’ambulatorio pneumologico dell’Ospedale di Treviglio affidato, in questo momento, ai medici in convenzione provenienti dalla Asst Spedali Civili di Brescia.

"Rilanciamo le nostre strutture ospedaliere"

“Siamo molto lieti di annunciare queste due nomine – spiega Antonio Manfredi, Direttore Sanitario dell’Asst Bergamo Ovest – che rilanciano altrettante importanti strutture ospedaliere. Loredana Burgoa è già con noi da un anno e mezzo e si è fatta apprezzare dai pazienti e dal territorio implementando l’attività della Chirurgia Senologica, riportandola a numeri di tutto rispetto. Ha partecipato, insieme ai colleghi del Dipartimento Oncologico alla creazione del percorso per la donna colpita da tumore al seno, donna che può trovare nel nostro ospedale le migliori tecniche, cure e terapie, portate anche dall’esperienza di Loredana all’IEO e al Papa Giovanni. Ha inoltre posto l’attenzione anche sulla sensibilizzazione maschile, considerando che il tumore mammario può colpire anche gli uomini, seppur in percentuale minore. Francesco Tarantini, invece, è una piacevole novità, un medico con una ventennale esperienza in materia - sia diagnostico-interventistica che funzionale - maturata anch’essa in Istituti di tutto rispetto, per ultimo in ordine temporale l’istituto Nazionale dei Tumori di Milano, dove ha potuto affinare le sue già pregevoli capacità interventistiche oncologiche ed affiancarle a quelle cliniche già note. Finalmente si può riaprire con professionisti strutturati la Pneumologia-broncoscopia, un reparto strategico che cura le patologie polmonari rese così tristemente famose dal Covid.”

"Entusiasta per questa nuova sfida"

“Sono entusiasta di questa nuova sfida professionale e dell'opportunità di contribuire al potenziamento dei servizi pneumologici per i cittadini di questo territorio. La SSD di Pneumologia-Broncoscopia dell'Ospedale di Treviglio riprende a pieno règime la sua attività fornendo servizi ambulatoriali e diagnostici per i disturbi respiratori. Il servizio continuerà ad offrire le attività di pneumologia interventistica che lo hanno caratterizzato in passato, e verrà potenziato con la prevista acquisizione di nuova strumentazione tecnologica per ampliare e migliorare ulteriormente l'offerta sanitaria. Sarà possibile eseguire visite specialistiche pneumologiche, test di funzionalità respiratoria, procedure di broncoscopia diagnostica e terapeutica, ecobroncoscopia (EBUS) e toracentesi. Oltre alla diagnosi e terapia delle principali patologie respiratorie (asma, BPCO ed enfisema, patologia oncologica toracica), la struttura lavorerà in contesti multidisciplinari con le altre specialità, e si avvarrà del network ospedaliero regionale per garantire percorsi diagnostico-terapeutici completi nella gestione delle patologie respiratorie più complesse”.​​​​​​​​​​​​​​​​

"Le donne del territorio si possono affidare a noi"

“Sto lavorando molto bene ed intensamente – afferma la dottoressa Loredana Burgoa - da quando mi sono insediata, soprattutto ora che ho due chirurghi senologi che mi affiancano. Vorrei ricordare che il tumore al seno è il tumore più diffuso nelle donne, andando a colpire una donna su sette nel corso della loro vita. È anche quello, però, che se preso in fase iniziale porta al 98.6% la sopravvivenza a 5 anni. La Struttura di Treviglio offre un ambulatorio per prime visite, controlli, urgenze, medicazioni, per le comunicazioni delle diagnosi e nel prossimo futuro anche di sorveglianza per le persone ad alto rischio per mutazione genetica. Abbiamo 4 posti letto, in degenza breve e la nostra attività è raddoppiata nei primi mesi del 2025, rispetto lo stesso periodo del 2024: ciò ci permetterà di superare ampiamente i 150 casi/anno, come già l’anno scorso, requisito indispensabile per le Breast unit. Le donne del territorio si possono affidare a noi con sicurezza perché il nostro percorso propone tecniche di diagnosi, chirurgiche, di cura e riabilitazione che nulla ha da invidiare ai centri, cosiddetti, di eccellenza”

Il curriculum di Loredana Burgoa

La dottoressa Burgoa è responsabile facente funzione della Breast Unit dell’Asst Bergamo Ovest dal dicembre 2023. Vanta un’esperienza ventennale nell’ambito della patologia mammaria, a cui si è dedicata sia durante, sia dopo la specializzazione conseguita nel 2005, prima in IEO – Istituto Europeo Oncologico, dove ha conseguito, nel 2006, il master universitario di II livello in Senologia e dove ha lavorato sia come borsista ricercatrice clinica, sia come strutturata. A seguito di concorso ha successivamente lavorato all’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo per 13 anni. È stata docente di semiotica chirurgica della mammella per l’Università di Medicina in Inglese della Bicocca e valutatore per i tirocini abilitanti dell’Area chirurgica per lo stesso ateneo. Da più di 20 anni, dunque, si occupa di patologia mammaria, svolgendo tutti gli interventi correlati alla patologia come primo operatore in Sala Operatoria.

Il curriculum di Francesco Tarantini

Il dottor Tarantini è medico specialista in Pneumologia con un'esperienza ventennale nella diagnosi e cura delle patologie respiratorie. Completano la sua formazione due Master specialistici in Pneumologia Interventistica (2017) e in Immunoterapia delle Malattie Allergiche Respiratorie (2011), oltre a un Dottorato di Ricerca in Allergologia e Fisiopatologia Respiratoria (2009). Prima di questo incarico, ha acquisito una significativa esperienza nella gestione delle malattie respiratorie complesse prestando servizio presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano (dal 2021) e l'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo (2010-2021). È stato consulente broncoscopista presso l'ASST Valcamonica (2020-2024), è autore di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali, ed ha svolto attività didattica come Professore a contratto presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca.