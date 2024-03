Assemblea annuale di "VolonVailate", il nuovo Direttivo traccia la strada

«VolonVailate» si riunisce in assemblea e il nuovo Direttivo indica gli obiettivi ma servono anche nuove leve.

«VolonVailate» guidato da un nuovo Direttivo

Il volontariato diventa essenziale nella società odierna in cui il sistema del welfare è insufficiente, ne è convinta Guerini Rocco.

"Voler assicurare il benessere solo con le leggi è una assurda pretesa, perché le istituzioni, per quanto vicine ai bisogni, non possono certo soddisfarli tutti afferma - Con questo spirito il 5 dicembre 2023 durante l’Assemblea dei soci della VolonVailate è stato nominato il nuovo Direttivo composto da: Paola Guerini Rocco (presidente), Ines Pezzoli (vicepresidente coordinatore dei Servizi collegati all’area sociale), Carmine Iannaccone (segretario, tesoriere e coordinatore per i servizi collegati all’ area delle manutenzioni), Giovanna Lanzeni (consigliere onorario), Mattia Barbieri (consigliere), Ornella Lodola (consigliere) e Giuseppe Fontana (consigliere). Il 7 marzo 2024 alle 20.30 è stata convocata l’assemblea straordinaria ed ordinaria dei soci, che sono 58: un’associazione solida con nuovi iscritti. E’ stato approvato il bilancio consuntivo 2023 ed approvato quello preventivo 2024. Nella parte straordinaria dell’assemblea inoltre è stato approvato anche il nuovo statuto ai sensi del D.lgs. 117/2017. La modifica si è presentata fondamentale per verificare il percorso associativo dei prossimi mesi, a partire dall’iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (Runts)".

Tanti obiettivi, servono nuovi volontari

"In particolare, l’ associazione si propone il controllo del centro di raccolta rifiuti comunale, la salvaguardia del territorio, la promozione di attività di beneficienza, l’aiuto e il sostegno alle situazioni di disagio sociale e tutte quelle attività ad esse direttamente connesse - precisa- per riuscire ad arrivare a questo obiettivo, nel corso delle scorse settimane ho effettuato una ricognizione circa la volontà dei soci iscritti al 31 dicembre 2023 di rimanere nell’associazione e devo dire, con mio immenso piacere, di aver trovato una buonissima risposta nel proseguire tale attività. Inoltre si sono iscritti, e si stanno iscrivendo, nuovi soci e questo rappresenta un segno di speranza e di tenuta del tessuto sociale. Vogliamo che quest'associazione possa crescere per fare in modo che il nostro paese continui ad essere un’esperienza di umanità viva".

Infine un appello: