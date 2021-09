Arriva il corsello per collegare le scuole al quartiere residenziale

A Vailate stanno per iniziare i lavori per la creazione del corsello di collegamento fra la zona delle scuole e il quartiere residenziale.

Più parcheggi

Si tratta di un’opera molto attesa dai vailatesi, specialmente da coloro che frequentano i plessi scolastici, come insegnanti, collaboratori scolastici e genitori degli alunni, che potranno parcheggiare negli stalli di via Kennedy e via Dei Fichi e poi dirigersi a scuola a piedi.

Il progetto del corsello

Il progetto originale prevedeva che il corsello sorgesse a partire dal confine con il centro civico "Sala", passasse dietro alla palestra comunale e terminasse in via Kennedy, nei pressi della scuola materna. Alcune questioni tecniche hanno reso impossibile la realizzazione del progetto in questo modo e ora la passerella è prevista a partire dal cancellino della palestra di via Dante e avrà sempre fine in via Kennedy. Contestualmente al corsello, verrà rifatto l’ingresso della biblioteca, che avrà un cancello dedicato.

Le altre opere