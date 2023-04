Areu bloccato, ecco perché leggerete meno news

Da ieri, e speriamo soltanto per poco tempo, su questo sito come su tutte le altre testate di cronaca lombarde, leggerete meno news. Regione Lombardia, senza preavviso, ha infatti bloccato l'accesso a tutti i giornalisti alla "sala stampa virtuale" di Areu, l'Agenzia regionale emergenza urgenza, che riportava in tempo reale gli interventi su suolo pubblico di ambulanze ed automediche sul territorio di tutta la regione.

Areu bloccato ai giornalisti

Non è chiaro esattamente, al momento, il motivo della decisione: ufficialmente si tratta di "problemi tecnici", ma in realtà il problema sarebbe più profondo, e la sospensione sarebbe dovuta alla necessità di verifiche circa l'allineamento del sito a "disposizioni normative".

Areu è stato per anni una delle fonti ufficiali più utilizzate da tutte le redazioni di cronaca lombarde, e pur con diverse criticità era uno dei canali più funzionali per avere informazioni il più possibile precise e accurate, in tempo reale, sulle conseguenze di incidenti stradali, incendi, calamità naturali e altri fatti di pubblico interesse.

Areu forniva luogo e tipologia dell'avvenimento, numero ed età delle persone coinvolte, gravità (codice rosso, giallo o verde) e consistenza del dispiegamento di forze dell'ordine e di mezzi di soccorso sul posto. Nulla che, di per sé, potesse ricondurre all'identità delle persone coinvolte: questo passaggio è stato sempre, eventualmente, frutto del lavoro di approfondimento, ricerca e verifica svolto da ciascun cronista e di ciascuna redazione, qualora l'avvenimento stesso fosse giudicato essere una notizia.

L'intervento di Alg e Gruppo cronisti lombardi

Sulla vicenda sono intervenuti anche l'Alg, Associazione lombarda dei giornalisti, e il Gruppo cronisti lombardi, citando il "pieno sostegno" dell'Ordine alla richiesta di ripristino del servizio, a tutela di un'informazione precisa, tempestiva e puntuale dei lettori.