Apre il centro cinofilo La Rivolta, alla guida una pluricampionessa

Grande successo sabato mattina per l’inaugurazione del Centro Cinofilo La Rivolta. Le danze si sono aperte alle 11 nella cascina Corneana di Rivolta d'Adda e i veri protagonisti della cerimonia sono stati proprio gli amici a quattro zampe: si è infatti svolta l’esibizione cinofila con il pastore tedesco Bon dei Casalba Gold accompagnato da Domenico Barbera, Giuliano Boscolo con il pastore tedesco Mosto della Tempesta del Nord Est ed infine la titolare del centro Nury Albachiaro con una femmina di pastore tedesco di nome Bonnie di Casa Nosella.

La fondatrice Nury Albachiaro

Quest’ultima, con un’esperienza cinofila trentennale, ha partecipato a nove mondiali di utilità e difesa classificandosi in ottime posizioni ma è nel mondiale di Protezione Civile che ha raggiunto il tanto ambito primo posto. “Il centro cinofilo La Rivolta ha come obiettivo primario l'educazione e l'addestramento del cane - ha dichiarato la proprietaria - ed istruire in modo certosino i loro proprietari affinché possano interagire correttamente e costruire una felice e appagante relazione”. Presenti alla cerimonia anche il primo cittadino Giovanni Sgroi accompagnato dall’architetto Angelo Domenico Citto, il Maggior Generale dell'Esercito Pietro Barbera ed il proprietario della Cascina Roberto Tomasoni . Dopo un ricco buffet in cascina, è stata consegnata loro una targa di riconoscimento per la partecipazione all'inaugurazione.