Apre il bando per le borse di studio, l'Avis premia gli studenti migliori

Come ogni anno, anche per il 2021, l'Avis di Agnadello è pronta a premiare gli studenti migliori. Lo farà attraverso un bando per l'assegnazione di borse di studio destinati agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado (medie e superiori).

L'Avis premia gli studenti migliori

Il modulo di domanda per partecipare al bando è scaricabile dalla bacheca della Pagina Facebook dell'Avis di Agnadello, dal sito del Comune o dalla bio del profilo Instagram dei Giovani dell'Avis (@avisgiovaniagnadello) allegando la documentazione richiesta dal regolamento (consultabile QUI).

La domanda dovrà poi essere inviata via mail all'indirizzo avis.agnadello@inwind.it entro il 30 settembre. La cerimonia di consegna invece si terrà il 17 ottobre al Centro Civico di via Marconi.