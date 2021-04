Aperto il passaggio che collega l’argine del Parco del Serio e la ciclabile

Grazie alla collaborazione tra Comune e Parco del Serio, è stato aperto il passaggio che collega il percorso dell’argine del parco con la ciclabile tra Trezzolasco e il cimitero.

Spostamenti più agevoli

Un intervento che renderà più agevoli gli spostamenti di pedoni e ciclisti. Nei giorni scorsi gli operai sono intervenuti per rimuovere una porzione della barriera di cemento che costeggia la strada, così da consentire l’accesso alla strada sterrata senza ostruzioni.

Finora, infatti, i ciclisti erano obbligati a smontare dalla sella per superare l’ostacolo, ma grazie a questo passaggio, provvisto di scivolo in ingresso allo sterrato, non saranno più obbligati ad aggirare la barriera.

Presto attivo il semaforo

Poco più avanti, sulla ciclabile verso Mozzanica, che attraversa la Provinciale in località “Colomberone”, è stato installato un semaforo per rendere più sicuro l’attraversamento. Ora bisogna solo procedere all’accensione e l’Amministrazione sta lavorando per accelerare il processo di attivazione.