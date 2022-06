Antegnate Gran Shopping, l'estate si accende con il Summer park

Estate bollente? Divertimento… rigenerante! Per la gioia di tutti i bambini, dall’1 al 31 luglio la Galleria di Centro Commerciale Antegnate Gran Shopping ospita il Summer park.

Velieri, tappeti elastici, minigolf in galleria all'Antegnate Gran Shopping

In Piazza Milano, ad ingresso gratuito, i piccoli clienti potranno divertirsi giocando con i velieri e i tappeti elastici e avranno la possibilità di sfidarsi ad agguerrite partite di minigolf. Il percorso a buche sarà aperto tutti i giorni con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 20; sabato e domenica dalle 10 alle 20. E per fare felici anche i più grandi, sabato 2 luglio prenderanno il via i Saldi Estivi e alla gioia dei bambini si unirà la gioia dei genitori di potere trascorrere piacevoli giornate di shopping, alla scoperta delle favolose promozioni e occasioni proposte dai nostri negozi. Per restare sempre aggiornati sulle nostre novità, visita www.antegnateshoppingcenter.it.