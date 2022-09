Antegnate Gran Shopping: in galleria una parete di arrampicata alta otto metri

Una palestra di arrampicata nella galleria del centro commerciale Antegnate Gran Shopping? Ebbene sì: è l'iniziativa di fine-estate del mall della Bassa orientale, che da ieri, lunedì 12 settembre, e sino a domenica 25, offrirà a grandi e piccini la possibilità di divertirsi con corde e imbragature, su una parete alta otto metri.

In "piazza Milano", nella galleria dell'Antegnate Gran Shopping

"Il Centro Commerciale Antegnate Gran Shopping è sempre pronto ad offrire alla propria clientela occasioni di divertimento anche attraverso proposte d’intrattenimento sportive e dinamiche - spiega l'azienda in una nota - Se siete tornati dalla montagna o pensate di andarci prossimamente, potete recarvi ad allenarvi sulla fantastica parete allestita in piazza Milano".

Quando e come: ingresso gratuito

Si tratta di una struttura dell’altezza di 8 metri sulla quale sarà possibile, sia per gli adulti che per i bambini, cimentarsi in assoluta sicurezza con questa disciplina, assistiti sempre da due istruttori dell’associazione sportiva dilettantistica ClimBerg, "garanzia di serietà e professionalità".

È possibile cimentarsi nella salita ogni giorno: dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 20; sabato e domenica dalle 10 alle 20. L’ingresso è libero per tutti.