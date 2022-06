Antegnate Gran Shopping, ecco le gift card, con dieci euro in regalo

Il Centro Commerciale Antegnate Gran Shopping introduce la gift card: un nuovo servizio a favore di clienti privati e aziende del territorio. La carta prepagata, che rientra nel circuito Mastercard, potrà essere acquistata presso il totem installato nella piazza del centro commerciale, così come online, e sarà spendibile in tutti i negozi aderenti della Galleria e nell’ipermercato Bennet.

Gift Card Antegnate Gran Shopping: un regalo perfetto

La gift card Antegnate Gran Shopping è il regalo che mette tutti d’accordo: chi lo fa può in pochi minuti risolvere il problema spesso spinoso di indovinare i gusti e le attese dei propri cari, e chi lo riceve può in tutta libertà convertire il dono in qualsiasi articolo o servizio offerto dal Centro Commerciale, dalla spesa quotidiana allo shopping, dalla ristorazione al tempo libero, dagli articoli per la casa al mondo pet. Non solo: questo tipo di strumento è, sempre più spesso, ricercato anche dalle aziende, come omaggio, premio o incentivo ai dipendenti, in una logica di welfare.

La gift card rientra nella strategia di innovazione e digitalizzazione del centro commerciale, che grazie a questo nuovo strumento vuole rispondere alle esigenze di una clientela sempre più consapevole e tecnologica, per la quale praticità, flessibilità e risparmio di tempo sono elementi di scelta e di fidelizzazione.

Dieci euro in regalo: “Più Shopping con Gift Card!”

Per lanciare la nuova carta regalo, nei weekend del 11- 12, 18-19 e 25- 26 giugno, dalle 10 alle 19, il Centro omaggerà a tutti i clienti che acquisteranno una card da 50 euro, una carta aggiuntiva del valore di 10 euro. L’offerta, denominata “Più Shopping con Gift Card!”, sarà fruibile attraverso il totem dedicato e con il supporto di personale specializzato. Tutte le informazioni sono disponibili a questa pagina.