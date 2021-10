Antegnate Gran Shopping cerca Babbo Natale. Il compenso? 1200 euro netti

Imperdibile

Un vero e proprio casting: si cercano uomini con barba, capelli bianchi e... tanta voglia di raccontare storie.

Il centro commerciale Antegnate Gran Shopping sta selezionando un figurante che durante il periodo delle feste interpreti Babbo Natale. Per farlo ha pensato ad una vera e propria offerta di lavoro. Il compenso? 1200 euro netti. Ecco come partecipare.

Antegnate Gran shopping cerca Babbo Natale

L'offerta del centro commerciale della Bassa orientale è rivolta agli over 50enni che abbiano le doti caratteriali e fisiche adatte ad interpretare Santa Claus. C'è tempo fino a lunedì 15 novembre per candidarsi. Chi sarà selezionato, a dicembre diventerà Babbo Natale per 8 giorni lavorativi, per un compenso di 1200 euro netti. Babbo Natale dovrà essere in servizio i giorni 4, 5, 8, 11, 12, 18, 19 e 24 dicembre. Per informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa al recapito +393473046747, attiva dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Un vero e proprio casting: barba, capelli bianchi e... Green Pass

Ma cosa serve per diventare Santa Claus? Beh, il casting terrà conto delle caratteristiche fisiche e delle caratteristiche relazionali.

"Barba, capelli bianchi, casomai un bel pancione (perché no?!), ottime doti comunicative per raccontare le favole del Natale e naturalmente… il Green Pass (in corso di validità)" sottolinea il centro commerciale in una nota.

Come candidarsi

Tutti gli interessati potranno candidarsi fino al 15 novembre 2021, inviando la propria foto e i propri dati a babbonataleantegnate@gmail.com. Verrà fatta, quindi, una prima selezione fra tutti i candidati, che saranno invitati a presentarsi, domenica 21 novembre, al centro commerciale. Qui i selezionati, con tanto di barba finta (se necessaria) e cappello rosso, sosterranno una divertente audizione video, cimentandosi in “prove di idoneità al ruolo di Babbo Natale”.

I video del casting sui sociale del centro commerciale

I video, girati in tutta sicurezza e seguendo le disposizioni sanitarie previste, saranno postati sui canali social di Antegnate, per condividere il più possibile la selezione coi nostri follower. Una volta “eletto”, il Babbo Natale ufficiale del centro donerà gioia e spensieratezza non solo ai bambini, ma a tutte le famiglie, rendendosi disponibile a teneri scatti natalizi, sempre nel rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie e di distanziamento.