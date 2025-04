Anna Maria Bove racconta le emozioni sul palco di "The Voice"

La 65enne Anna Maria Bove, milanese di origine ma residente a Capralba, è arrivata fino alle semifinali di "The Voice of Italy" nella sua versione Senior. Ed è diventata una delle protagoniste di questa edizione del programma, condotto da Antonella Clerici con Loredana Bertè, Clementino, Gigi D’Alessio e Arisa nei panni di coach.

Le emozioni sul palco di "The Voice" di Anna Maria Bove

Un sogno inseguito con la voce che ha conquistato "The Voice Senior". Anna Maria Bove, 65 anni, milanese d’origine e oggi residente a Capralba, ha fatto breccia nei cuori di milioni di spettatori, arrivando fino alle semifinali di "The Voice of Italy" nella sua versione Senior. Con una passione per la musica che affonda le radici nell'infanzia milanese, Anna Maria è diventata una delle protagoniste di questa edizione del programma, condotto da Antonella Clerici con Loredana Bertè, Clementino, Gigi D’Alessio e Arisa nei panni di coach. Ma chi è davvero Anna Maria, la donna che con la sua voce ha emozionato il pubblico del prime time di Rai Uno? La sua passione per la musica è iniziata molto presto. Cresciuta in una famiglia dove la note musicali erano di casa grazie a un padre che iniziò a suonare all’età di 50 anni, ma con grande dedizione, Anna Maria ha respirato la musica fin da piccola.

"Mi piaceva cantare, ascoltavo Sanremo e già alle elementari ero sul palco del Piccolo Teatro di Milano, emozionata e pronta a cantare".

Cantare, un sogno cullato sin da piccola

Un amore che non l’ha mai abbandonata, anche quando, a soli 14 anni, un episodio doloroso ha rischiato di farle chiudere la porta della musica per sempre.

"Sono passata a un concorso canoro ma mio papà mi ha impedito di andarci: era un uomo molto autoritario e soprattutto geloso. Dai 14 ai 18 anni tremavo quando vedevo microfoni, volevo cantare ma allo stesso tempo non volevo dare questa soddisfazione a mio papà - ha raccontato Anna Maria -. Ho sofferto, ma ho trovato la forza di riprendere in mano la mia passione. A 18 anni, con il mio ex marito, che anche lui amava la musica, ho ricominciato a cantare. E da quel momento non ha mai abbandonato il suo sogno".

E così, quando le sue nipoti, figlie di sua sorella, hanno iniziato a incitarla a partecipare a "The Voice", la decisione di provarci è stata quasi inevitabile.

"Zia perchè non vai? Sei brava!". Io mi vergognavo, loro mi hanno iscritto l’anno scorso, ho fatto il casting ma avevano già raggiunto il massimo dei partecipanti e mi hanno detto di ripresentarmi l’anno dopo. Ho rifatto il casting e sono stata presa".

"Duettare con Loredana Bertè è stato bellissimo"

E il ricordo più emozionante di questa avventura Anna Maria Bove lo custodirà per sempre.

"Duettare con Loredana Bertè è stato bellissimo. Non sapevo nulla, è stata una sorpresa fantastica! Un sogno che si è avverato senza preavviso, ed è stato ancora più speciale proprio per questo".

Nonostante l’emozione di cantare con una leggenda della musica italiana, Anna Maria ha scelto di non proseguire nel team di Loredana.

"Mi sentivo più affine a Gigi D'Alessio, lui è più melodico mentre lei fa uno stile rock. L’unica pecca in questo è che mi sono sentita quasi obbligata a dover scegliere la Bertè dopo il duetto, ma ho fatto comunque “di testa mia” e ho scelto D’Alessio. A “The Voice” poi ho trovato tanti amici, ci sentiamo e scriviamo ancora adesso - ha proseguito la 65enne -. Cantavamo spesso insieme con le chitarre dopo aver mangiato in albergo. Mi sono trovata bene anche con tutti i ragazzi della redazione che ci hanno supportato e sopportato. Mi spiace non essere potuta andare avanti ma è stata un’avventura incredibile".

E ora? Non c'è tempo per fermarsi. La musica, per lei, è una passione che non si spegne mai.