Andrea Bani nuovo sacerdote, stasera l'ordinazione nella cattedrale di Cremona

Nella serata di sabato 10 giugno il 26enne Andrea Bani sarà ordinato presbitero, alle 18 nella chiesa di San Vittore di Agnadello celebrerà la sua prima messa.

Una vita dedicata alla comunità

Classe 1997, Bani fin da bambino ha frequentato l’oratorio del paese, impegnandosi come animatore, educatore (anche nei campi estivi) e catechista. Esperienza anche come barelliere a Lourdes con l’Unitalsi e nei ritiri spirituali in parrocchia. La vicinanza dei parroci e dei vicari conosciuti durante l’adolescenza lo ha aiutato a maturare la scelta di intraprendere la missione sacerdotale. E' entrato in Seminario nel 2016, dopo il diploma all’istituto tecnico commerciale “Luca Pacioli” di Crema. Durante gli anni della formazione ha svolto servizio nell’unità pastorale di Pizzighettone, a Mozzanica e a Cavatigozzi, mentre quest’anno ha praticato a Piadena.

Domani sera la prima messa

La comunità di fedeli è già pronta a festeggiare l'arrivo di don Bani, erano trent'anni che il paese non vedeva uno dei suoi figli consacrarsi alla vita sacerdotale. Attraverso offerta libera sono stati raccolti dei fondi per donargli un nuovo arredo per il suo studio. Alle 18 celebrerà la sua prima messa nella chiesa parrocchiale, poi i festeggiamenti continueranno per tutta la serata con un rinfresco in oratorio.