Anche musicisti della Bassa nella Rockin’1000 che si è esibita in un concerto per la Romagna

Uno spettacolo mozzafiato il Rockin'1000 for Romagna, andato completamente esaurito, il 29 luglio all'Orogel Stadium Dino Manuzzi di Cesena. Un mega concerto organizzato per la raccolta fondi per le province di Forlì-Cesena e Ravenna e i territori colpiti dall'alluvione. Tra i mille musicisti anche quattro della Bassa.

Rockin'1000 for Romagna: la Bassa c'è!

La più grande band al mondo ha regalato uno show da brividi sabato scorso, due ore di musica con i brani che hanno fatto la storia del rock, in omaggio alla martoriata ma mai doma terra di Romagna. Ben 250 batteristi, 250 bassisti, 300 chitarristi, 45 tastieristi e oltre 200 voci hanno scaldato lo stadio, gremito, hanno regalato emozioni, ma tra le cover dei mostri sacri del rock anche la canzone simbolo del popolo romagnolo: Romagna mia.

Alle 21 i 17mila presenti si sono scatenati sulle note dei mille: tra loro il caravaggino Enrico Farina (chitarrista) Eugenio Massa (bassista) di Misano, Sabina Raimondi (bassista) di Fornovo e il cremasco Luca Bonomi (batterista) di Vailate. Non poteva mancare un minuto di silenzio per ricordare le vittime, per il giuramento dei musicisti ed per una poesia di Raffaele Baldini interpretata da Tommaso Caporali. Ospite d'onore della serata Diodato.

Un segnale di ripartenza

"La rabbia non serve, la speranza ci farà vincere la sfida del cambiamento climatico"

ha detto Fabio Zaffagnini, l'ideatore dei Rockin'1000, che aveva già calacato il prato verde del Manuzzi il 24 luglio 2016.