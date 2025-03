Anche il "Caimi" avrà il suo "Baby pit stop": domani l'inaugurazione

In arrivo un baby pit stop all’interno dei poliambulatori della Fondazione Ospedale Caimi di Vailate. Verrà inaugurato domani, sabato 15 marzo, alle 10.30, nella Fondazione Ospedale Caimi, la nuova area dedicata ad accogliere le mamme che potranno allattare e cambiare il pannolino ai loro bambini in totale libertà e gratuitamente.

Baby pit stop al Caimi

In collaborazione con il Comitato provinciale Unicef di Cremona e Ats Val Padana, la Fondazione Caimi ha voluto offrire un punto di riferimento per tutte le famiglie del territorio, un angolo di tranquillità dove la cura dei più piccoli è al centro. Questo spazio, che rispetta gli elevati standard Unicef, si inserisce, infatti, nei programmi integrati di promozione della salute a favore dei primi mille giorni di vita, assicurando coerenza e adesione agli standard Unicef. L'iniziativa nasce proprio per rispondere a una necessità concreta: "Allattare è un gesto semplice e naturale che tutte le mamme dovrebbero poter fare ovunque, ma che a volte risulta difficile, se non proibitivo - ha affermato la presidente provinciale Unicef Giuliana Guindani - E’ difficile per le mamme prevedere dove e quando il bambino chiederà di nutrirsi".

"I Baby Pit Stop rappresentano una preziosa opportunità per promuovere, proteggere e sostenere l'allattamento e i relativi vantaggi di salute per le madri ed i loro bambini - ha continuato la dirigente responsabile del programma Insieme per l'Allattamento di Unicef Italia per l'Ats Laura Rubagotti - per accompagnare un cambiamento culturale e l'avvio di riflessioni sul valore sociale della maternità, sulla cogenitorialità e sulle politiche di conciliazione vita-lavoro".

"Un grande orgoglio"

Da qui la decisione della Fondazione Ospedale Caimi per supportare le famiglie del territorio.