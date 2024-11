All'MCL di Offanengo un incontro formativo sulla figura di Alcide De Gasperi

Nella sede del Movimento Cristiano Lavoratori di Offanengo, nel cremasco, venerdì sera è stato organizzato un incontro formativo e culturale sulla figura del grande statista italiano Alcide De Gasperi.

Un incontro formativo e culturale su De Gasperi

Si è svolto nei locali del circolo MCL di Offanengo, venerdì 15 novembre, un importante incontro formativo culturale sulla figura dello statista italiano Alcide De Gasperi, proprio nell'anno in cui ricorre il 70° anniversario della sua morte, dal titolo "Alcide De Gasperi tra realismo e profezia" organizzato dal consiglio del locale circolo presieduto da Pierfranco Patrini. Alla serata era presente il presidente MCL del territorio Michele Fusari che ha sostenuto e incoraggiato l'organizzazione dell'evento in rappresentanza della Sede centrale del Territorio; presenti in sala anche il sindaco del paese Giovanni Rossoni, il parroco don Gianbattista Strada insieme al collaboratore don Nicholas Sangiovanni e tante persone attive nella comunità di Offanengo oltre che molti dirigenti MCL di altri circoli.

Il dialogo tra studiosi sulla figura morale e politica di De Gasperi

I relatori, don Simone Valerani della diocesi di Crema e don Paolo Fusar Imperatore della diocesi di Cremona, entrambi studiosi e colleghi, hanno tratteggiato la figura del politico trentino dialogando tra loro e soffermandosi in particolare sugli aspetti del carattere personale di De Gasperi , del suo rapporto con la vita, la fede, la politica intesa come servizio e alta forma di carità, il mondo. Molto coinvolto nell'attenzione e nella partecipazione tutto il pubblico presente in sala.

"Non si può non essere veramente contenti e fieri quando vengono organizzate serate e eventi di alta formazione culturale come questi - racconta il presidente MCL del territorio Michele Fusari -. Ringrazio gli amici del circolo MCL di Offanengo che hanno promosso l'iniziativa che fa parte tra l'altro di un ciclo di incontri pensati insieme al parroco e a tutta l'unità pastorale; ringrazio a nome di tutto il MCL del nostro territorio i relatori don Simone e don Paolo che ci hanno fatto riflettere sulla figura di uno dei più importanti politici italiani della storia, lo statista trentino Alcide De Gasperi, fondamentale anche per la nascita dell'Unione Europea".

