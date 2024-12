Alla pittrice Alessandra Rovelli il premio "Rivoltano dell'anno 2024"

E' la pittrice Alessandra Rovelli la "Rivoltana dell’anno 2024". Si tratta del riconoscimento attribuito dalla Pro loco tramite apposita commissione a una persona, un ente o un’associazione di Rivolta che si sia particolarmente distinto nel proprio settore di attività oppure abbia portato in alto il nome del paese durante l’anno.

Ha portato Rivolta in giro per il mondo

"Per le sue doti artistiche e il suo impegno nella nostra comunità, con questo premio vogliamo rendere omaggio alla sua cultura e ai suoi lavori esposti in gallerie, musei e spazi pubblici e privati in Italia e all’estero": questa la motivazione per l'assegnazione del premio Rivoltano a Rovelli. Classe 1976 e rivoltana doc Rovelli è un’artista professionista che collabora quotidianamente con diverse gallerie in Italia e all’estero e, tramite la sua arte e le sue opere, ha voluto trasmettere tutto l’amore e il legame profondo per il suo piccolo paese natale nel resto del mondo.

"Sono molto onorata che siano stati riconosciuti il mio lavoro e la mia passione - ha dichiarato Alessandra - Siccome i miei dipinti prendono molta ispirazione dal luogo in cui vivo è come se portassi i miei paesaggi, la mia campagna, insomma Rivolta, attraverso la pittura. E questo arriva a tutti coloro che apprezzano le mie opere. Credo infatti che il premio mi sia stato conferito per aver portato un po’ di rivoltanità nel mondo, in Italia e all’estero".

L'impegno per le nuove generazioni

Il verde dei campi di Rivolta sono stati quindi la "musa ispiratrice" della pittrice 48enne che in questi anni ha collaborato anche con diverse scuole, per trasmettere la sua passione per l’arte e per Rivolta anche ai più piccoli.