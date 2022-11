Al via la seconda edizione di "Presepi in mostra"

L’atmosfera natalizia inizia a diffondersi per le strade di Pieranica dove, tra le tante iniziative organizzate per le festività, la Pro loco ha pensato di riproporre anche "Presepi in mostra".

Pieranica, c'è Presepi in mostra

Giunta alla sua seconda edizione, l’esposizione sarà aperta alle visite da domenica 18 dicembre a venerdì 6 gennaio e sarà allestita con tutte le opere pervenute e incentrate sulla natività di Betlemme. La partecipazione alla mostra è aperta a chiunque abbia maturato negli anni la passione per il presepe e ne abbia realizzato uno tutto suo, piccolo o grande, tradizionale o moderno, da condividere ora con quanti accorreranno per ammirarlo.

Non esistono regole troppo stringenti per partecipare a "Presepi in mostra": infatti, basterà creare un presepe in base alla propria fantasia e alla propria vena creativa. Dopodiché, sarà sufficiente telefonare entro domenica 27 novembre al numero 3472563690 e riservare il proprio posto nell'esposizione assieme al presidente della Pro loco Mauro Rossi.