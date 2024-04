Ai 18enni in dono la Costituzione e la bandiera italiana

Il Comune di Sergnano "ufficializza" l'ingresso in società dei suoi giovani, che con la maggiore età diventano a tutti gli effetti cittadini, titolari di diritti e doveri, consegnando loro la Costituzione e la bandiera italiana.

La consegna della Costituzione e del Tricolore

Nella serata di venerdì 19 aprile l'Amministrazione comunale ha organizzato una cena alla mensa scolastica con le ragazze e i ragazzi della classe 2006 e alla fine della serata è arrivato anche un piccolo omaggio offerto ad ognuno dei presenti: il testo della Costituzione e la bandiera italiana. Presenti il sindaco Angelo Scarpelli, gli assessori e i presidenti delle commissioni comunali, i rappresentanti di alcune associazioni locali (Avis, Auser e il gruppo di Protezione civile "Lo Sparviere"), don Francesco Vailati e don Natale Grassi Scalvini. Prima della consegna della Carta costituzionale è intervenuta l'assessore alla Cultura Paola Basco per un saluto rivolto a tutti i partecipanti, nel quale ha ricordato ai ragazzi presenti

l’importanza del raggiungimento della maggiore età con i diritti e doveri che questo comporta non solo per se stessi, ma nei confronti di tutta la società.

La scalata dell'albero della cuccagna

Come da tradizione ragazzi torneranno a celebrare il grande traguardo della maggiore età

con la scalata all'albero della cuccagna, che si terrà nel pomeriggio di domenica 12 giugno 2024 al centro sportivo di Sergnano.