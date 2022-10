Agnadello in festa per il ritorno della sagra

Un intero paese Agnadello in festa per il ritorno, dopo gli anni segnati dalla pandemia, degli eventi della sagra "Gnidèl 2022". Oggi, domenica 2 ottobre, bancarelle, negozi aperti, hobbisti, street food, giostre, animazioni, musica, spettacoli e altro ancora.

Agnadello in festa, torna la sagra

Due giorni di festa per Agnadello che, dopo gli anni delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19, quest'anno è tornata a festeggiare la sagra "Gnidèl 2022". Gli eventi hanno preso il via ieri, sabato, 1° ottobre e proseguono oggi in paese. Stamattina alle 10 davanti al Municipio è stato il sindaco Stefano Samarati a dare il saluto ai cittadini e agli ospiti - tra i presenti anche i sindaci Piergiacomo Bonaventi di Pandino e Giuseppe Dossena di Palazzo Pignano -, felice del ritorno alla normalità dopo lo stop imposto dalla pandemia. La banda ha guidato il corteo fino alla chiesa parrocchiale per la celebrazione della messa, mentre bancarelle e stand delle associazioni hanno animato il paese. I visitatori potranno trovare anche negozi aperti, hobbisti, street food, giostre, animazioni, musica e spettacoli. Alle 18.30 il profano lascerà spazio al sacro e verrà celebrata la messa con la successiva processione per le vie del centro cittadino.