Affitto e bollette da pagare? Il Comune in aiuto delle famiglie in difficoltà

C’è un nuovo bando a Vailate per l’erogazione di contributi economici finalizzati al pagamento dell’affitto o delle utenze domestiche.

Un aiuto dal Comune per le utenze domestiche

L’Amministrazione Palladini è da sempre vicina alle famiglie indigenti del suo territorio e anche quest’anno ha deciso di venire incontro alle loro ristrettezze economiche, sempre più minate dai rincari energetici, stanziando dei fondi destinati a coprire una parte delle spese sostenute per la corresponsione di affitto e bollette. A tali fondi si potrà accedere presentando apposita domanda presso l’Ufficio dei Servizi Sociali entro e non oltre le 12 del 10 febbraio 2023.

Come fare richiesta

Nella domanda si potrà fare richiesta soltanto per uno dei due contributi e in entrambi i casi costituiranno requisito fondamentale la residenza nel Comune di Vailate e il non aver già beneficiato in passato di contributi aventi la stessa finalità. Nello specifico però, per accedere al contributo per l’affitto sarà necessario possedere anche un ISEE inferiore o uguale a 12mila euro, nonché un contratto regolare di locazione registrato da almeno sei mesi alla data di presentazione della domanda e intestato al soggetto richiedente o a un componente del suo nucleo familiare. Al contrario, per essere ammessi al contributo per le utenze domestiche, sarà indispensabile un ISEE inferiore o uguale a 15mila euro e l’intestazione di contratto di forniture domestiche attive di acqua, energia elettrica o gas naturale.