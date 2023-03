Affittacamere, B&B e case vacanza: Treviglio punta sulla ricettività

Sfruttare il settore della ricettività per dare nuove opportunità economiche a Treviglio e ai Comuni del circondario. Questi gli obiettivi del convegno che si terrà lunedì 20 marzo, alle 17.30, nell'auditorium di TreviglioFiera.

Ricettività

Quello dell'ospitalità extra-alberghiera è infatti un fenomeno in crescita, ma che potrebbe decollare se si conoscessero meglio le normative e le opportunità, se si chiarissero gli obblighi amministrativi e burocratici e se si riuscisse a far comprendere e stimolare anche il valore urbanistico che potrebbe avere il recupero o la conservazione di immobili destinati alla ricettività. Per provare a fare chiarezza e fornire spunti di riflessione e investimento, l'Amministrazione comunale di Treviglio, in collaborazione con il Distretto del Commercio, ha organizzato un convegno dal titolo molto chiaro: "La ricettività nel trevigliese. Da criticità a opportunità. Alla scoperta di B&B, affittacamere, casa vacanze e altre formule". Assieme al sindaco e assessore al Commercio Juri Imeri e ai funzionari dell'Ufficio Suap del Comune di Treviglio, saranno protagoniste Confesercenti Bergamo, Abf, l'Istituto tecnico nel turismo Zenale e Butinone e due privati che porteranno la loro esperienza diretta: Titina Griffini di SoEasyAgency (che gestisce una trentina di immobili destinati alla ricettività extra alberghiera) e l'architetto Marco Maridati che illustrerà un intervento di riqualificazione che si realizzerà nei prossimi mesi a Treviglio con la creazione di ambienti destinati all'ospitalità.

La domanda di posti letto in crescita

"Sono sempre più crescenti le richieste di camere e posti letto in città, legate prevalentemente al mondo del lavoro: la presenza di molti servizi sanitari, scuole, cantieri e imprese agevola scambi e trasferimenti anche di breve durata - sottolinea il sindaco Juri Imeri - Negli ultimi mesi la richiesta è cresciuta notevolmente anche per eventi o tappe brevi di soggiorno turistico, anche grazie alla presenza della fiera e della stazione. Spesso però le risposte che la città e il territorio riescono a dare non sono adeguate, perché le camere sono tutte occupate e bisogna spostarsi in altre zone della provincia o nel milanese. Con disagi evidenti. Abbiamo registrato alcune manifestazioni d'interesse informali per la realizzazione di nuove strutture alberghiere, ma poi - anche a causa del Covid - nessuno ha concretizzato il progetto. Non possiamo però rassegnarci o stare fermi, e da qui è nata l'idea del convegno, che coinvolge tanti attori istituzionali e privati e diventa anche una occasione di riflessione per tutto il territorio: vogliamo far conoscere le possibili alternative che offre la ricettività extra-alberghiera affinché possano aumentare i servizi che la città offre e diventare anche opportunità di lavoro e/o di valorizzazione degli immobili".

Treviglio ha potenzialità

Tra i promotori del convegno anche Confesercenti Bergamo che, attraverso le parole di Cesare Rossi, responsabile del settore turismo, spiega: “La Città di Treviglio ha sicuramente potenzialità e numeri per sviluppare l’offerta della ricettività alberghiera ed extra alberghiera - ha detto - Treviglio è la capitale della Pianura ed è la città più vicina a Milano. Ha una collocazione geografica baricentrica per la Lombardia con collegamenti viabilistici e strutturali molto interessanti. Treviglio ha siti culturali, siti produttivi e siti naturali che meritano un’attenzione nuova. Come Confesercenti crediamo che un ragionamento e un approfondimento su come agganciarsi al traino positivo del turismo sia necessario quanto profittevole per tutti e la nostra Associazione ha l’ambizione di creare e formare imprenditori nuovi che lavorino 'sul e per' il territorio della Pianura. Questo convegno nasce dalla voglia di generare curiosità e provare a dare alcune risposte alle domande dei cittadini/imprenditori”.

Il convegno è ad accesso libero (prenotazione consigliata tramite apposito link o inviando una mail a segreteria.sindaco@comune.treviglio.bg.it) fino a esaurimento posti: le registrazioni si apriranno dalle 17.30, mentre l'inizio è previsto alle ore 18. Al termine seguirà breve rinfresco.