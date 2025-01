Addio fascia d'esenzione: da quest'anno a Sergnano tutti dovranno pagare l'aliquota Irpef

Dopo Capralba, anche Sergnano abolisce la fascia di esenzione dell’addizionale Irpef. L’obiettivo è quello di recuperare i fondi necessari per l’assunzione di un nuovo dipendente comunale che si occuperà del settore della viabilità e delle manutenzioni a partire dal 2026.

Una decisione sofferta, contenuta all'interno del Bilancio di Previsione approvato poco prima dell’inizio delle vacanze natalizie, che ha scatenato le proteste delle due liste di opposizione ma anche dei cittadini che hanno mal digerito la notizia. Ad illustrare l’iter della scelta della maggioranza è stata l’assessore al Bilancio Emanuela Landena.

"Le scelte finanziarie sono state il frutto di un lavoro condiviso dalla Giunta e dalla maggioranza consiliare, per il necessario impegno che deriva dalla responsabilità di mantenere in ordine i conti pubblici, senza però tagliare i servizi essenziali a disposizione dell’intera comunità nonostante il pesante debito ereditato e i tagli previsti dallo Stato agli enti locali per le spese correnti - ha detto - Le imposte comunali Imu e Tari sono rimaste invariate rispetto all’anno scorso mentre per l’Irpef si è dovuto procedere all’esclusione della quota di esenzione per poter finanziare l’assunzione di un nuovo dipendente comunale. La decisione dell’Amministrazione comunale di approvare il bilancio previsionale entro il termine dell’anno permette di non bloccare l’ente, soprattutto nella parte relativa agli investimenti in opere pubbliche ed essere quindi pienamente operativi fin dal primo gennaio".