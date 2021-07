Addio a Raffaella Carrà: la regina della tv si è spenta a 78 anni.

"Raffaella ci ha lasciati. E' andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre". Con queste parole Sergio Iapino ha dato il triste annuncio della morte di Raffaella Carrà, artista poliedrica di 78 anni. Cantante, ballerina, attrice, signora della tv sempre con il sorriso sulle labbra e con il suo inconfondibile caschetto biondo.

Raffaella Carrà si è spenta alle 16.20 di oggi, lunedì 5 luglio, dopo una malattia che da qualche tempo aveva attaccato il suo corpo ma nonostante la sofferenza la regina della tv aveva fatto in modo che nulla trapelasse della sua profonda sofferenza.

Raffaella Maria Roberta Pelloni, questo il suo nome all’anagrafe, era nata a Bologna il 18 giugno 1943 ed è cresciuta in Romagna. Ancora bambina si è trasferita a Roma per studiare all’Accademia nazionale di danza e al Centro sperimentale di cinematografia. Solo negli anni 60 ha poi cambiato nome usando lo pseudonimo d’arte con cui è conosciuta .