Abbiamo dato la pagella ai nostri sindaci

Si avvicina, per gli studenti, il momento delle famigerate pagelle di fine quadrimestre. Quest’anno però, un po’ tra il serio e il faceto, abbiamo deciso di darle anche noi, ai sindaci dei Comuni che di qui a cinque mesi andranno a elezioni amministrative. E sono parecchi, nella Bassa: trentuno, tra i quali alcuni dei centri più importanti della zona.

Le pagelle ai sindaci che andranno al voto nel 2024

Come si sono comportati i nostri primi cittadini negli ultimi cinque anni? E soprattutto, quali sono in ciascun Comune le conquiste e i fallimenti più rilevanti delle Amministrazioni in carica?

Tirando le somme della cronaca politica e amministrativa degli ultimi cinque anni, Comune per Comune, ci siamo quindi spremuti le meningi per sintetizzare in poche righe - a nostro sindacabilissimo giudizio, s’intende - l’andazzo delle Amministrazioni e di chi le dirige. Tre le materie in cui abbiamo giudicato ciascun primo cittadino. Si tratta di Urbanistica (dalle opere pubbliche alla gestione del territorio, passando per l’attenzione al verde e alla sostenibilità); Sociale (dalla crisi post-Covid, ai rapporti con il Terzo settore, passando per i servizi di base quali scuole e asili); e Cultura, o più in generale la promozione della partecipazione alla vita del paese da parte dei cittadini.

Un'idea per riflettere insieme sui problemi della Bassa

Per chi alzerà qualche sopracciglio, e ce ne saranno, chiariamolo subito: il nostro è poco più che un gioco, un pretesto per ragionare e riordinare le idee a poche settimane da quella che, più o meno ovunque, si annuncia una stagione elettorale decisamente frizzante. E chissà che qualche tema non tornerà in agenda...

Urbanistica, Sociale, Cultura: i voti