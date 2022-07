A Treviglio torna la pastasciutta antifascista di casa Cervi

Torna la pastasciutta antifascista con Anpi Treviglio e Caravaggio: appuntamento il 31 luglio all'area Mercato di Treviglio.

La pastasciutta antifascista di Casa Cervi

A organizzare l'evento sono l’Associazione Amici della Festa de L’Unità e le sezioni ANPI di Treviglio e di Caravaggio ripropongono la Pastasciutta antifascista di Casa Cervi, che commemora il momento di festa che sorse spontaneamente alla notizia della destituzione di Mussolini da parte del Gran consiglio del fascismo il 25 luglio 1943. Qualche giorno più tardi, a Campegine, in provincia di Reggio Emilia, la famiglia Cervi offrì una pastasciutta a tutta la cittadinanza per festeggiare quello che apparentemente era “il più bel funerale del fascismo”.

"Durante quella serata spensierata, una delle ultime prima dell’inizio della guerra di Liberazione dopo l’armistizio dell’8 settembre, vennero serviti maccheroni burro e parmigiano, un lusso per l’epoca in cui la pastasciutta era in bianco ma le camicie no - spiegano gli organizzatori - Per porsi in reale continuità con il gesto dei Cervi, da quasi 30 anni l’Istituto Alcide Cervi di Gattatico (RE), centro nazionale di studi sulla Resistenza e sul paesaggio agrario italiano, sorto presso la casa museo dove vivevano Alcide Cervi, la moglie Genoeffa Cocconi, i 7 figli, le nuore e i nipoti, ripropone quel momento di festa collettiva allo scopo si sensibilizzare la cittadinanza sugli orrori del ventennio fascista e sul sacrificio dei partigiani di qualunque fede politica che si opposero alla dittatura".

La terza edizione a Treviglio: ospiti e musica

"Anche nella nostra città la pastasciutta verrà servita in ricordo dei fratelli Cervi - continuano gli organizzatori - Si tratta della terza edizione, che quest’anno si svolgerà, però, non il 25 ma la sera di domenica 31 luglio presso l’area Mercato di piazza Cameroni (ingresso dal cancello del parcheggio di via Diaz o dal cancello pedonale di via Crivelli). La serata vedrà presenti ospiti di eccezione, come Albertina Soliani, presidente dell’Istituto Alcide Cervi e Vicepresidente nazionale dell’ANPI e il duo acustico della celebre band antifascista de I Gang, che allieteranno la serata con il loro repertorio di brani resistenti. Per la loro presenza è doveroso un ringraziamento a Francesco Chiari, che sostiene l’iniziativa e che coadiuverà il duo in tre brani con la tastiera".

Presente la vicepresidente nazionale di Anpi Albertina Soliani

Dopo l’apertura della serata con un aperitivo alle ore 18, la Pastasciutta sarà servita dalle ore 19, mentre dalle 20.30, dopo un brano musicale introduttivo, verrà aperta ufficialmente la serata con gli interventi dei rappresentanti degli organizzatori (la Presidente della sez. ANPI di Treviglio Ornella Ravaglia e il Consigliere comunale Federico De Ponti per l’Associazione Amici della Festa de l’Unità) e soprattutto di Albertina Soliani, che avrà modo di raccontare la storia della famiglia Cervi e il sacrificio dei 7 fratelli, partigiani della provincia di Reggio Emilia arrestati e fucilati il 28 dicembre 1943, sottolineando il compito a noi affidato di fare memoria soprattutto con le nuove generazioni. A seguire, il concerto

L’iniziativa prevede una quota di sottoscrizione di 15 euro comprensivi di menù fisso (pasta al ragù o al pomodoro, piatto freddo di salame e formaggio, acqua o bicchiere di vino) e di accesso al concerto.

Prenotazione consigliata

È consigliata, ma non obbligatoria, la prenotazione ai numeri 3347470812 (Federico De Ponti) o 3420624590 (Mariagrazia Morini) per cercare di garantire il posto a sedere. Per tutte le informazioni in tempo reale si possono consultare le pagine FB Pastasciutta antifascista a Treviglio 31 luglio 2022 o ANPI Treviglio.

Nella foto in alto: foto di gruppo dopo l'edizione del 2019