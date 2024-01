A Treviglio torna ginnaio

Tutto pronto per Ginnaio, la manifestazione trevigliese dedicata ai Gin che si tiene per il secondo anno a TreviglioFiera. La due giorni si terrà tra venerdì 26 gennaio e sabato 27 gennaio, e porterà in città una ventina di di espositori e un centinaio di diverse etichette di distillati, tra i più disparati

Ginnaio, ecco il programma

"Durante i due giorni, i partecipanti potranno degustare gin in purezza, distillati, sorseggiare cocktails a base di gin (e non solo) lasciandosi trasportare dalla musica coinvolgente proposta dai nostri dj. Ginnaio offre, inoltre, la possibilità di acquistare le bottiglie di gin e distillati direttamente dal produttore mantenendo alto il rapporto qualità-prezzo, con il vantaggio di conoscere di persona la filiera del bene acquistato. Per gli amanti del cibo di strada saranno presenti food trucks , vere e proprie cucine su ruote, che soddisferanno anche i palati più esigenti con le loro golose proposte culinarie” spiegano gli organizzatori.

Costi e orari di Ginnaio

Il biglietto per Ginnaio è acquistabile fino al 25 gennaio alle 23.59 online al costo di 6 euro o direttamente in cassa al osto di 10 euro. I cancelli resteranno aperti venerdì 26 gennaio dalle 18 alla 1 e sabato 27 gennaio 2024 dalle 16 alla 1. Sabato sarà attivo anche un Mini club per i bambini.