A Sergnano cento nuovi alberi lungo la pista ciclabile

L’amministrazione comunale di Sergnano ha promosso una piantumazione speciale di un centinaio tra nuovi alberi e arbusti lungo la pista ciclo-pedonale che collega il centro abitato a Pianengo e poi verso Crema.

Nuovi alberi a Sergnano

Si tratta di essenze donate in modo gratuito al Comune di Sergnano dal Parco del Serio: nei prossimi mesi sono previsti altri interventi di piantumazione, sempre in collaborazione tra i due enti. Il lavoro è stato possibile grazie ai volontari del circolo Auser “Al Mirabel” di Sergnano, che da tempo hanno costituito un gruppo ecologico che si occupa, tra le altre cose, di tenere pulite strade e aree verdi del paese. “A dimostrazione della vicinanza, sia personale che come presidente della commissione in rappresentanza di tutta l’amministrazione comunale, nei confronti delle tematiche ambientali, abbiamo messo a dimora nuove piante sulla ciclabile che porta a Pianengo", ha commentato la presidente della commissione Emanuela Landena.

"Un grazie all'Auser"

"E’ importante - ha proseguito Landena - precisare che questo gesto, che sottolinea in modo concreto la sensibilità diffusa verso il miglioramento dell’ambiente che ci circonda, è stato reso possibile grazie al gruppo di volontari dell'Auser che hanno eseguito materialmente il lavoro di piantumazione. Un grazie anche al Parco del Serio che in modo gratuito ci ha donato le piante: a questo proposito tengo ad evidenziare che non sempre un buon governo ha bisogno di stanziare ingenti risorse economiche, ma grazie a rapporti interpersonali di stima e reciproca collaborazione è possibile compiere gesti utili a tutta la comunità senza gravare sempre sulle tasche dei cittadini”.