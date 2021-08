A Natale la ristampa della storia di Vailate

È ufficialmente partito l’iter per l’aggiornamento e la ristampa del libro sulla storia di Vailate, annunciato nei mesi scorsi dall’Amministrazione guidata da Paolo Palladini.

Nelle intenzioni dell’ente, l’idea di presentarlo entro Natale, ma prima di quella data c’è un altro appuntamento che i vailatesi possono mettere in agenda: si tratta di una serata che verrà organizzata nella seconda metà di ottobre coinvolgendo la biblioteca e la commissione cultura, sport e volontariato, che si riunirà il prossimo 7 settembre.

"Abbiamo dato il via all’iter per la ristampa integrale della “Storia di Vailate”, le memorie storiche che don Vittorio Tanzi Montebello pubblicò nel 1932 - ha spiegato il vicesindaco Pierangelo Cofferati - Molti vailatesi si sono già detti interessati, pertanto organizzeremo una serata per coinvolgere tutti quei cittadini che vorranno saperne di più. Siamo alla ricerca di sponsor, da semplici cittadini a enti o società. Con un contributo di almeno cento euro, oltre a una copia del libro ci sarà una menzione speciale nella terza di copertina con tutti i nominativi di coloro che hanno contribuito".