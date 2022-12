Sindaco, scrittore, cantautore: a Gabriele Riva il premio ProLoco 2022

Arzago, all'ex sindaco Gabriele Riva il premio ProLoco 2022. Ha amministrato il paese per ben tre mandati consecutivi come sindaco, coltivando nel frattempo le sue passioni. Appese le scarpe da calcio al chiodo (per raggiunti limiti... di età) ha sviscerato tutta la sua vena artistica sia come scrittore di romanzi - dando alle stampe "Il leopardo nero" con Helicon nel 2014 - sia come compositore, musicista e cantante, con due album pubblicati: "Nuvole e aquiloni" nel 2019 e nel 2021 "Opinioni di un clown".

Artista e amministratore

Gabriele Riva, 42 anni, ex segretario provinciale del Pd, è attualmente in Consiglio comunale con la lista civica di maggioranza «Paese Nuovo» e continua ad occuparsi di Bilancio. E il direttivo della Pro loco del suo paese, guidato dalla dottoressa Patrizia Figliuzzi, ha deciso di conferire proprio all’ex sindaco il «Premio Pro loco 2022». Giovedì nella sala del Centro civico «Alda Merini» (mentre il Giornale andava in stampa), l’associazione arzaghese gli ha consegnato il premio durante la giornata annuale della Pro loco che, da tradizione, è servita a rinnovare il tesseramento dei soci e presentare il programma delle attività sociali che verranno proposte nel corso del 2023.

Quindici anni alla guida del Comune

«Il direttivo ha deciso di assegnare il premio Pro loco, che ogni anno va ad un arzaghese che si sia distinto per la sua attività a servizio della comunità - ha sottolineato Figliuzzi - a Gabriele per il suo impegno come sindaco a fianco della popolazione e per le sue doti artistiche».