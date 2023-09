A Crema un weekend dedicato alla regina delle torte: la Bertolina

La Torta Bertolina, regina di Crema per un weekend. Bilancio assolutamente positivo quello di sabato e domenica scorsi in piazza Duomo dedicato ad una torta "della tradizione familiare - come ricorda Vincenzo Cappelli, presidente della Pro loco - ma intorno a cui abbiamo costruito una festa con diversi eventi collaterali pensati in modo particolare per i giovani, imprenditori e rappresentanti del territorio".

La torta Bertolina, regina di Crema

Una 43esima sagra questa dunque in versione "young" con diverse attività e due simpatici personaggi itineranti sul tandem: Berto e Lina. L’organizzazione per mano della Pro loco, in collaborazione con Radio Antenna 5 e il Comitato Carnevale Cremasco, ha previsto anche dei momenti prettamente culturali con le salite guidate al campanile del Duomo. Hanno fatto da cornice nella splendida piazza centrale della città i banchetti espositivi con prodotti territoriali ed eccellenze gastronomiche, in primis la Bertolina protagonista, molto apprezzata dai tanti turisti, sempre più numerosi.

Food e green

Due i momenti dedicati al food e all’approfondimento tematico: formaggi locali e composta d’uva artigianale con un calice bergamasco e la presentazione del succo di mosto con gustosi incroci a tavola. Spazio green con il corner del Parco del Serio: un incontro ravvicinato con la riscoperta delle bellezze del nostro territorio. Ma non solo: bella anche la mostra dedicata alle fotografie del Foto Club di Ombriano e quest’anno anche una novità ludica: i tavoli da gioco con gli scacchi, affacciati sulla piazza.

La miglior Bertolina è quella di Giovanni Milanesi

Il momento clou del programma è stato il Concorso della miglior Bertolina, quest’anno più chiacchierato e agguerrito che mai. Quaranta torte da degustare e un arduo compito della giuria composta da 9 giurati (tra cui Paolo Carioni Barbieri) e presieduta dalla blogger Annalisa Andreini.

"Le torte in gara hanno una presentazione e una composizione totalmente differente passando dalla tradizionale pasta di pane fino alle interpretazioni più moderne".

Cinque le bertoline segnalate più una speciale per le intolleranze. Primo posto inaspettato per il cremonese Giovanni Milanesi seguito da una schiera tutta al femminile: Maria Giovanna Giovine, Alice Perolini, Anna Scotti e Lorenzo Degani. Ma non è finita qui: sabato 9 verrà decretata una nuova finalista al concorso di Izano che poi si confronterà con le vincitrici anche di Santo Stefano e di Ripalta cremasca.