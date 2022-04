A Crema un corso di arte terapia per i malati di Parkinson

Quando l'arte diventa terapia. All'ospedale Maggiore di Crema si è concretizzato un progetto di arte terapia a favore dei pazienti con malattia di Parkinson grazie all'intervento del "Rotaract Terre Cremasche” e dell'associazione “La Tartaruga Crema ODV”.

Alla prima giornata di corso erano presenti le psicologhe Nicole Brezzolari e Vanessa Raimondi, il neurologo Rosina Paletta, il direttore generale dell'Asst Ida Ramponi, il direttore dell'UOC Neurologia Luigi Caputi e l'arte terapista Viviana Visconti. Non potevano poi ceerto mancare il presidente del Rotaract Terre Cremasche Riccardo Nichetti e il segretario dell'associazione "La tartaruga Onlus" Luigi Cerabolini che ha anche partecipato al corso.

"Attraverso la guida di mani esperte e soprattutto attraverso il bello che l’arte, in tutte le sue forme esprime, si è trascorso del tempo insieme, prezioso, sperimentando qualcosa che potrà essere di aiuto, di compagnia e di stimolo - hanno fatto sapere dall'Asst Crema - Fare insieme, lasciando una traccia nelle persone che si incontrano, per costruire sempre qualcosa. Un grazie anche all’équipe della Neurologia dell’Asst di Crema, instancabile nel ricercare nuovi spazi per dare un respiro sempre più lungo, con professionalità e dedizione, al lavoro di ogni giorno".