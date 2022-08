A Capralba domenica prossima si saluta l'estate

Ci siamo. L'estate è ormai agli sgoccioli e con settembre alle porte stiamo per lasciarci alle spalle una stagione di eventi e feste per il primo anno, dopo lo stop forzato, un po' più liberi dalla pandemia. E come da tradizione, a Capralba, domenica 4 settembre si saluterà l'estate.

Saluto all'estate

[nk-video player-id="default" video-id="". La ferma volontà della Pro loco di riproporre l’evento nasce dal grandissimo successo delle scorse edizioni, e dalla consapevolezza di valorizzare uno dei posti più suggestivi del territorio capralbese.

L'evento alle Quarantine

L’evento consisterà in un aperitivo con accompagnamento musicale, e permetterà ai partecipanti di godersi del buon cibo e dell’ottimo musica in un luogo in cui è stato ambientato il film premio Oscar “Call me by your name”. Per garantire a tutti un servizio eccellente sarà necessario comunicare la propria presenza al numero: 3487631884 oppure tramite i canali social.

Tutto reso possibile dalla collaborazione con l’Amministrazione comunale e con il Credito Cooperativo di Caravaggio Adda e Cremasco.