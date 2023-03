8 marzo: la Bassa e il Cremasco omaggiano la donna - Gli eventi

Domani, mercoledì 8 marzo, si celebra la Festa della donna e in tanti Comuni della Bassa e del Cremasco sono state organizzate camminate, mostre e momenti di riflessione. Eccone una carrellata.

Treviglio, dal cinema alla camminata con scarpe diverse

Il club Soroptimist di Treviglio e Pianura Bergamasca ha aderito al programma lanciato a livello europeo dal Soroptimist International

of Europe (SIE) per sensibilizzare i mass media sulle disuguaglianze di genere e divulgare la consapevolezza della continua disuguaglianza globale che le donne sperimentano nella loro vita quotidiana. Lo slogan è "Walk in different shoes for gender equality" - Cammina con scarpe diverse per la parità di genere e parla già da sé. Verranno quindi indossate scarpe diverse e si attraverseranno le vie del centro, ritrovandosi in piazza Cameroni, alle 11, dove in collaborazione con il Consiglio delle Donne del Comune di Treviglio, sarà allestito uno stand per la distribuzione di volantini che trattano delle vari problematiche legate al mondo della donna e si condurrà un’inchiesta sulla situazione femminile nel nostro territorio e sul significato dell’8 marzo.

A Treviglio la Festa della donna è anche all'Anteo Spazio Cinema, sempre domani 8 marzo, con la proiezione del docu film Woman del 2019 appena distribuito in Italia, per la regia di Yann Arthus-Bertrand e Anastasia Mikova a cui seguirà un dibattito moderato dalla presidente dell'associazione #faremeglio Laura Rossoni.

A Mozzanica una mostra sul coraggio delle donne

Il comune di Mozzanica in collaborazione con il Circolo fotografico "Il Caravaggio" presenta la mostra intitolata "Il coraggio delle donne": immagini e testimonianze di donne che non si sono lasciate abbattere da avversità e malattie. L'inaugurazione si terrà domani 8 marzo alle 17.30 al Centro civico "Casa Fiori" e resterà visitabile anche nel weekend dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

"In memoria di Lea Garofalo"

L'assessorato alla Cultura di Cividate in collaborazione con il Coordinamento provinciale Libera Bergamo e il presidio Libera della Bassa Bergamasca "Testimoni di giustizia" organizza l'evento "In memoria di Lea Garofalo". Si terrà la proiezione del film "Lea2 con Vanessa Scalera per la regia di Marco Tullio Giordana. Interverranno l'assessore alla Cultura Gloria Chitò e il referente provinciale di Libera Francesco Breviario. Appuntamento alle 20.30 nella sala consiliare di via San Rocco.

L'arte femminile a Caravaggio

Un viaggio nell'arte femminile di Palazzo Gallavresi. E' l'evento promosso a Caravaggio, alle 20.30 in Municipio, con l'intervento della curatrice della mostra di Lucio Cioni, Nicoletta Cioni e di Bruno Maffeis autore del libro su Costanza Colonna. Per l'occasione nella vetrine del palazzo si troveranno foto storiche di donne caravaggine e in biblioteca un'esposizione di libri a tema.

A Cologno c'è "Femminile singolare"

A Cologno, la Commissione Pari Opportunità e l'assessorato alla Cultura presentano "Femminile singolare": sette episodi, un film, sette storie che raccontano le donne sotto variegati punti di vista, sfaccettature e colori. Appuntamento alle 20.45 in sala Agliardi (oratorio).

Torna la Marcia in rosa a Ciserano

L'8 marzo, a Ciserano, vuol dire "Marcia in rosa". L'appuntamento è per domenica 12 marzo alle 9 in piazza Papa Giovanni XXIII. Una camminata per donne, uomini, bambini e bambine. Iscrizione gratuita dalle 8.30 con consegna di una T shirt rosa. E' possibile utilizzare la maglia della precedente marcia. All'arrivo in Piazza Giovanni XXIII sarà offerto un ristoro. Seguirà alle 10.30 la messa.

A Boltiere un incontro per le donne

In occasione della giornata internazionale della donna 2023, il Comune di Boltiere organizza per sabato 11 marzo alle 15, al Centro Civico Aldo Moro, un incontro dedicato alle donne e ai cittadini boltieresi di tutte le etnie. Durante l'evento sarà presente un accompagnamento musicale, e a termine rinfresco offerto da Sodexo. Per tutta la durata dell'incontro all'interno della Biblioteca verrà allestito uno spazio giochi e letture per i più piccoli.

L'apertura dell'evento è affidata all'assessore Savina Mora e al sindaco Osvaldo Palazzini che lasceranno poi la parola a Silvia Dradi presidente della Rete interistituzionale e a Sara Madora, presidente Rete aiuto donna.

A Rivolta parlano le donne della pandemia

Al Centro socio culturale "La chiocciola" di Rivolta quattro appuntamenti al femminile. Iniziata oggi, con la biografia di Frida Kahlo raccontata attraverso la sua opera pittorica, continua domani lle 14 in sala Giovanni XXIII con "Rilassamento e meditazione" e ancora giovedì 9 marzo alle 15.30 con una proiezione cinematografica per concludere il 10 marzo alle 21 con "La musica di ogni tempo è anche donna". Un viaggio alla scoperta delle compositrici e di opere consegnate all'oblio a cura del maestro Ivan Losio.

Sempre a Rivolta, domani alle 21, in sala consiliare letture e video testimonianze del Cremasco sul tema "Le voci delle donne nella pandemia" con la partecipazione di Imma Russo e Anna Maria Piantelli.

"Donna con..." è il titolo dell'evento che si terrà, invece, domani alle 20.30 al centro polifunzionale di Sergnano. Riflessioni e dibattito organizzati dalla Commissione cultura.