Uno shampoo gratis per chi ha chiuso

La solidarietà di Luca

Quarantuno anni, da venti titolare della parruccheria “Dacci un taglio”, Luca Rizzo abita a Vailate, ma esercita la professione di barbiere a Cassano d’Adda e nonostante il periodo economicamente difficile dovuto alla pandemia, davanti agli affari ha messo la solidarietà.

Conosciuto come “Il noto”, Luca si è dimostrato un punto di riferimento per tanti clienti che si trovano a far fronte alla situazione pandemica.

Shampoo gratis per chi ha chiuso

Obbligati a chiudere le proprie attività, molti di loro non hanno rinunciato all’abituale spuntatina e una volta sulla poltrona del barbiere, hanno saputo della lieta sorpresa: shampoo pre-taglio gratuito e un prodotto per capelli in omaggio. L’iniziativa è terminata giovedì 3 dicembre e sono una quindicina i clienti che ne hanno beneficiato. Perché durante il primo lockdown anche Luca ha abbassato la serranda e oggi che può lavorare, dà una mano a chi attraversa con più difficoltà questo periodo di incertezza.

