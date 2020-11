Una panchina rossa antiviolenza anche a Vailate

Anche Vailate ha la sua panchina rossa per la vita, simbolo della lotta alla violenza maschile sulle donne.

La panchina rossa

Per la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il Comune di Vailate ha inaugurato la panchina rossa. È stata posta sul cordolo che divide piazza Garibaldi da via Giani, davanti al Municipio e inaugurata sabato in presenza di una delegazione dell’Amministrazione, accompagnata dall’assistente sociale Elisa Mammarella.

Rete ConTatto

La posa del monumento civico (rosso come il sangue versato ingiustamente) è stata resa possibile grazie all’adesione dell’assessorato ai Servizi sociali del Comune all’iniziativa di “Rete ConTatto”, che dal 2010 raggruppa enti sociali e assistenziali del pubblico e del privato. A vario titolo e con differenti competenze e funzioni, queste figure si occupano del contrasto alla violenza alle donne e ai minori. La sinergia comprende anche le forze dell’ordine – Polizia, carabinieri e Polizia locale – il Centro Antiviolenza e alcune Comunità di accoglienza. L’obiettivo dell’associazione è il sostegno alle donne, affinché possano uscire dalla quotidiana violenza dei propri partner.

TORNA ALLA HOME