Una nuova associazione per valorizzare le tradizioni: nasce "Radici Vailatesi"

Nasce "Radici Vailatesi" e il paese si arricchisce di una nuova associazione culturale. Ad annunciarlo è lo storico locale Gianfranco Colombo, 77 anni, grande appassionato e conoscitore di Vailate e del territorio cremasco, che ne sarà il presidente.

Nasce "Radici Vailatesi"

"A Vailate c’era una precedente associazione culturale dedita al paese – ha raccontato Colombo – viva fino a trenta anni fa, ma poi è andata persa, come anche i vecchi fondatori. Così ho pensato di rimetterla in piedi e portarla avanti. Dopo diversi mesi di preparazione, io ed alcuni compaesani siamo finalmente giunti alla parte finale della costituzione di una nuova realtà locale, che avrà il nome iconico di Radici Vailatesi".

Il logo, già pronto, rappresenterà simbolicamente un albero con i rami uguali alle radici, proprio per identificare un passato uguale al presente. L’associazione sarà presentata ufficialmente a maggio, con il comitato e tutte le informazioni dettagliate ma le adesioni dei cittadini stanno già arrivando, numerose ed entusiaste.

Per non perdere le tradizioni

"Nelle fasi preparatorie abbiamo già raccolto un buon numero di aderenti ma confidiamo in una partecipazione massiccia e una collaborazione con l’obiettivo di promuovere e mantenere viva la cultura vailatese. Comunicheremo a breve le modalità di partecipazione".

L’associazione inoltre, con regolare assistenza legale e amministrativa, ha già richiesto un finanziamento all’Amministrazione comunale nonché l’utilizzo di una sala pubblica, a cadenza settimanale, in cui poter tenere iniziative ed eventi culturali.

"L’obiettivo, per il bene della comunità, sarà quello di non far perdere nell’oblio storia, tradizione, folclore e dialetto vailatese e l’associazione sarà divisa in vari gruppi, che si dedicheranno a un ramo specifico della ricerca storica e culturale del territorio".

"Ridiamo valore al dialetto"

Gianfranco Colombo, infatti, non solo conserva 60 anni di archivio storico vailatese, ma è una fonte importante per il suo immenso patrimonio di fotografie, traduzioni e documenti. Ha al suo seguito 27 libri, che parlano di natura, territorio, folclore, testimonianze orali dei vecchi vailatesi, che altrimenti sarebbero andate perse. Ed è in arrivo proprio il suo nuovo libro dedicato a 298 proverbi vailatesi, con le sue preziose interpretazioni.