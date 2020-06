Tre nuove consorelle tra le suore adoratrici di Rivolta, festa grande in piazza

Tre nuove consorelle nella grande famiglia delle suore adoratrici di Rivolta, e domenica alla professione di fede i bambini del catechismo hanno festeggiato la loro maestra con fiori e palloncini blu, come il suo abito.

Festa grande in piazza

Suor Serena Lago, suor Silvia Baglieri, siciliane rispettivamente di Avola e Modica, e suor Veronica Dossi di Treviglio, questi i nomi delle tre nuove religiose entrate a far parte della grande famiglia di san Francesco Spinelli, che nel pomeriggio di domenica nella basilica di Santa Maria Assunta e San Sigismondo hanno consacrato la loro vita con la prima professione di fede.

In chiesa a celebrare la funzione c’era fra Enzo Maggioni, fuori, in piazza Vittorio Emanuele II, si è radunata una folla festante, fatta soprattutto dai bambini del catechismo seguiti da suor Serena e dalle loro mamme, organizzati con un pc per poter seguire in diretta streaming la funzione trasmessa sul sito della diocesi.

