Termina il viaggio della croce itinerante quaresimale

Il viaggio della croce itinerante della quaresima di Capralba e Farinate sta per terminare.

Ultima tappa prima di Pasqua

A causa delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, a partire da domenica 21 febbraio la croce ha iniziato a spostarsi per raggiungere gli abitanti in ogni angolo del territorio. Domani è Pasqua e il manufatto verrà spostato dall’ultima stazione in cui è stata collocata: nei pressi della ciclabile di Farinate.

Il percorso della croce itinerante

Proprio come avviene per la via crucis, la croce itinerante ha coperto, stazione dopo stazione, le zone più rappresentative e popolate del territorio.

Prima tappa piazza Europa a Capralba, mentre la seconda settimana di quaresima sosta sul sagrato della chiesa di Farinate. Dopo la messa della terza domenica di quaresima, la croce è stata trasferita sulla porta della casa di riposo, la “Residenza Guerreschi”.

Per la quarta settimana ha invece trovato posto ai giardini di via Verdi, a Capralba, e la successiva è tornata a Farinate, dove è stata messa a dimora fra le abitazioni.

Domenica scorsa, in occasione della domenica delle palme, al termine delle messe di Capralba e Farinate non è mancata la benedizione degli ulivi e per l’ultima settimana prima di Pasqua, la croce è stata portata nuovamente a Farinate e posizionata nei pressi della ciclabile.

