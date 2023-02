Si schianta in moto e finisce nel fosso: grave 32enne

Ha perso il controllo della moto su cui viaggiava ed è finito a terra, nel fosso che costeggia il "maledetto" rettilineo tra Rivolta e Spino d'Adda.

Schianto tra Rivolta e Spino, ferito un motociclista

Brutto incidente nel pomeriggio di oggi, mercoledì 1 febbraio: un ragazzo del 1990 residente a Tribiano (Milano), ma forse domiciliato a Rivolta secondo le prime informazioni, è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pavia.

Lo schianto attorno alle 15.45, all'altezza di Cascina Tarenzi. Il ragazzo viaggiava in direzione di Spino, quando per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo ed è finito nel fosso. La moto, invece, è schizzata a diversi metri di distanza, in mezzo ad un campo.

Sul posto la Polstrada di Cremona, i Vigili del fuoco, l'elisoccorso che ha trasportato il ragazzo a Pavia e due ambulanze, della Croce bianca di Rivolta. Il 32enne, in codice giallo, non è in pericolo di vita.