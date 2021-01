Senso unico alternato sulla Crema-Capralba

Senso unico alternato sulla Crema-Vailate fino a fine mese. Inizio dei lavori previsto per sabato mattina.

Sp19: da sabato vige il senso unico alternato

Dopo i lavori alle fognature che nel 2019 hanno paralizzato per mesi la Sp2, sull’arteria parellela, la Sp19, da sabato entrerà in vigore il senso unico alternato. Padania acque ha infatti commissionato a “Sinergie srl” la sostituzione dei chiusini fognari, ma per svolgere i lavori è necessario modificare temporaneamente la circolazione nel tratto interessato dagli interventi.

Divieti e prescrizioni

Dalle 6.30 di sabato 23 gennaio alle 18 di sabato 30 saranno perciò in vigore le seguenti prescrizioni stradali: senso unico alternato di marcia regolato da impianto semaforico provvisorio; limite massimo di 30km/h; divieto di sosta e fermata su ambo i lati della strada, pena la rimozione forzata del veicolo.

Sarà inoltre istituito un percorso pedonale con cui garantire il transito pedonale in tutta sicureza mediante un corridoio protetto e segnalato, a lato dei lavori. Oppure, in caso non fosse possibile, l’impresa esecutrice dovrà prevedere la presenza di un moviere a terra. A “Sinergie srl” toccherà anche posare la segnaletica temporanea, inclusa quella luminosa notturna, comprensiva dei preavvisi distanziometrici, 48 ore prima dell’inizio dei lavori e dovrebbero quindi già trovarsi sulla careggiata.

Da febbraio ritorno alla normalità

Sugli gli automobilisti incombe l’incubo degli incolonnamenti, ma l’attuale stato viabilistico imponeva estrema cautela alla guida, coi tombini non a livello, poche strisce e segnalazioni di strada dissestata. Da febbraio, sulla Crema-Capralba la circolazione tornerà regolare.

