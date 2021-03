Riqualificata la sponda della roggia Molinara

Sono terminati i lavori di consolidamento della sponda della roggia Molinara, a Sergnano.

Roggia Molinara come nuova

La pista ciclabile che conduce a Crema cambia faccia grazie a un restyling estetico e pratico. Gli interventi erano iniziati lo scorso autunno con la costruzione della staccionata e la sistemazione della riva della roggia Molinara, che è stata definitivamente consolidata grazie ai lavori appena conclusi.

Opera al 90% coperta da contributo

L’opera è costata 111mila euro, 100mila dei quali arrivati da un contributo di Regione Lombardia, finanziato nell’ambito di interventi e opere di difesa del suolo e rigenerazione idrica. La parte rimanente è stata coperta con fondi propri dall’Amministrazione.

Sponda a prova di nutria

Lo studio di fattibilità si concentrava non solo sull’aspetto viabilistico, per garantire una circolazione sicura a ciclisti e pedoni, ma anche per salvaguardare argini e suolo dall’attività erosiva delle nutrie, che aveva già provocato danni alla sponda.

