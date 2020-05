Riaprono i bar: condividi il tuo primo caffè – #Uncaffècomesideve

Un caffè al bar. Era da più di due mesi che ci mancava questo rito laico. Indispensabile, come tutte le cose superflue. Soprattutto per noi, italiani ed europei.

I bar del resto non sono solo luoghi. L’abbiamo imparato quando, di colpo, l’emergenza Covid-19 ce li ha portati via. I bar sono piccoli universi. Rifugi pubblici dei nostri sé privati, nei quali il caffè (corto/lungo/macchiato/deca/vetro/acqua/biscottino: ognuno ha il suo) è in fondo, quasi sempre, un pretesto.

Il bar è una sosta. Un time-out. Un ticket a tempo per affacciarsi in un mondo più semplice, leggero, confortevole, più domestico e facile, di quello che ci siamo chiusi alle spalle, là fuori.

Caffè, giornale, ufficio. Caffè, chiacchierata, supermercato. Ecco: il primo caffè, questo caffè “sospeso” per due mesi e una settimana, avrà il sapore di un ritorno. Ed è per questo che vi chiediamo di condividerlo con noi.

Che siate a Treviglio, a Milano, a Bergamo o al bar sotto casa. Ovunque lo ordiniate: scattatevi una foto e mandatela su WhatsApp al 3342899132 , o via mail a redazione@giornaleditreviglio.it, oppure su Facebook o su Instagram. Magari, con il vostro barista di fiducia. Raccontaci dove siete, con chi siete e – se volete – cosa state pensando.

Sarà un modo per raccontare insieme un altro piccolo tassello di questa – cauta, mi raccomando: mantenete le distanze – ripartenza, di Treviglio e della pianura. La pubblicheremo sul prossimo numero del giornale, e online.

Perché, come diceva Fossati:

Fra un bicchiere di neve

E un caffè come si deve

Quest’inverno passerà

