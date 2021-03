Punto vaccinale al Caimi: 420 somministrazioni alla settimana

Il punto vaccinale del Caimi di Vailate non si ferma: dopo le 120 somministrazioni giornaliere dei primi giorni, se ne faranno 420 alla settimana.

Punto vaccinale al Caimi

Aperto mercoledì 10 marzo, dopo la benedizione del parroco don Natalino Tibaldini e la visita del sindaco Paolo Palladini con l’assessore ai Servizi sociali Marcella Nicola il punto vaccinale ha iniziato a lavorare a pieno regime. Nel primo giorno, sono state somministrate dosi a 60 docenti, tutti provenienti dalle scuole del territorio. Giovedì sono state effettuate 120 vaccinazioni in otto ore e altrettante venerdì.

140 vaccinazioni al giorno

Gli appuntamenti sono gestiti dall’Ats, la struttura vailatese si limita a somministrare le dosi presenti in deposito. Per la settimana ventura, cambia il programma. I giorni dedicati alle vaccinazioni saranno mercoledi, giovedi e venerdi. Si faranno 140 somministrazioni al giorno per un totale di 420 alla settimana.

TORNA ALLA HOME