Premiati gli studenti eccellenti di Vailate

Sono quattro gli studenti di Vailate che sabato mattina sono stati premiati con le borse di studio all’interno della sala 2 Giugno del Palazzo comunale. Un omaggio a chi si impegna sui libri e consegue brillanti risultati.

Studenti al top

A ricevere l’ambito assegno Aurora Naselli, Luca Mollica e Arianna Lazzaretti, studenti delle scuole superiori, mentre per la laurea triennale Manuel De Domenico. Per Luca e Arianna una borsa di studio di 300 euro, mentre per Aurora e Manuel di 500 euro con un plus di donazione. Alla cerimonia di consegna hanno partecipato il sindaco Andrea Trevisan e l’assessora alla Cultura Marina Doneda, oltre ad alcuni rappresentanti dell’associazione "Bello come il sole" che, al pari degli anni precedenti, tanta parte ha avuto nella sponsorizzazione, incrementando la cifra prevista della dote di merito comunale di 200 euro aggiuntivi per i migliori classificati sia nella categoria diplomi di scuola superiore che nella categoria laurea triennale.

In memoria di Irvano Stombelli

Il presidente Daniele Persico e Valerio Stombelli con la moglie Franca hanno ricordato le finalità sociali e comunitarie dell’associazione fondata dagli amici di Irvano Stombelli, che opera attivamente per diverse iniziative a Vailate e sul territorio. Il sindaco ha dedicato ai ragazzi non solo parole di stima ma li ha anche invitati a proseguire in un percorso futuro di impegno, determinazione, passione, dedizione, serietà e costanza negli obiettivi prefissati.

"Ritengo che ci sia davvero una collaborazione validissima e positiva tra il Comune e i ragazzi e le ragazze dell’associazione 'Belli come il sole' - ha dichiarato l’assessore Doneda - tant’è che alla premiazione erano presenti in gran numero insieme ai rappresentanti di altre associazioni cittadine invitate e ad alcuni amministratori".

"Bello come il sole" è stata fondata nel 2017 dai genitori di Stombelli, studente universitario in ingegneria, 27enne, scomparso in un incidente sulla neve in Trentino. Tante le iniziative benefiche in sua memoria e questa è una di quelle che ottiene maggiore riscontro in assoluto.