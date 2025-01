Pregiudicati, senza documenti e il conducente senza patente: denunciati

Quattro cittadini stranieri, domiciliati in provincia di Milano, intercettati a Vaiano Cremasco e denunciati per violazione delle norme sull’immigrazione dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Crema. Erano privi di documenti e pregiudicati.

Senza documenti e senza patente

I quattro, tre uomini e una donna di età compresa tra i 32 e i 48 anni, con precedenti di polizia a

carico per reati contro il patrimonio, lo scorso 24 gennaio circolavano a bordo di un'auto a Vaiano Cremasco privi di documenti di identità e attestanti la regolare posizione sul territorio nazionale. Probabilmente volevano commettere furti in abitazioni o in attività commerciali, ma sono stati intercettati dai carabinieri prima che potessero agire. Verso le 12, infatti, la Radiomobile di Crema si trovava sulla Sp 415 nel territorio vaianese quando un’auto che viaggiava da Milano verso Crema, con quattro persone a bordo, è sembrata sospetta. I militari hanno imposto l’alt e, dopo averli fermati, li hanno identificati, accertando che erano privi di documenti. Accompagnati in caserma a Crema, gli stranieri sono stati fotosegnalati ed è stato accertato che tutti erano irregolari sul territorio italiano e privi di documenti. Non solo, il conducente era anche sprovvisto di patente di guida.

Scattano denunce, multe ed espulsioni

I quattro ed il loro mezzo sono stati quindi perquisiti senza trovare niente di utile. Infine, sono stati denunciati per la violazione delle norme sull’immigrazione perché non in possesso di alcun documento di identità e di soggiorno regolare ed il conducente è stato sanzionato per guida senza patente. La vettura, noleggiata, è stata sottoposta a fermo amministrativo. Nei confronti di due di loro il Prefetto di Cremona ha emesso un decreto di espulsione con ordine di lasciare il territorio nazionale.