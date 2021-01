Pieranica è un Comune “rifiuti free”

Pieranica è entrato nella classifica dei “Comuni Ricicloni Lombardia 2020” e con una percentuale di raccolta differenziata dell’87% si attesta fra i paesi “rifiuti free”.

Il dossier di Legambiente

È quanto emerge dall’ultimo dossier redatto da Legambiente sulla base dei dati messi a disposizione annualmente da Arpa Lombardia. Il documento attesta la Lombardia al 72% di raccolta differenziata con 4800 tonnellate di rifiuti urbani prodotti, 3487 dei quali differenziati. Tutte le province lombarde superano abbondantemente il 65% di raccolta differenziata e i Comuni “rifiuti free” crescono in maniera lenta, ma costante.

“In questi giorni abbiamo ricevuto da Legambiente Lombardia una comunicazione che indicava il nostro Comune come riciclone – ha commentato il sindaco Valter Raimondi – Questa notizia ci riempie di orgoglio e soddisfazione e ringraziando tutti i cittadini per l’impegno nel separare i rifiuti, raccomandiamo di continuare per migliorare la raccolta”.

Pieranica “rifiuti free”

Il criterio adottato per far parte della classifica Comuni Ricicloni Lombardia 2020 è legato alla riduzione della frazione di rifiuto indifferenziato prodotto, come spiegato dalla presidente di Legambiente Lombardia Onlus Barbara Meggetto, che ha scritto al primo cittadino per complimentarsi del risultato.

“Il suo è fra i Comuni che, oltre a raggiungere o superare il 65% di raccolta differenziata, hanno conferito meno di 75 kg/abitante all’anno di rifiuto secco non riciclabile, entrando così a far parte dei Comuni rifiuti free” scrive la presidente, allegando alla lettera l’attestato di “Comune Riciclone”.

14° posto in classifica

Pieranica vanta infatti una produzione procapite di rifiuto non riciclabile (data dalla somma del secco residuo e dalla quota non recuperata dei rifiuti ingombranti) pari a 53,6 kg. Dato che segna un netto miglioramento rispetto al 2018, anno in cui i pieranichesi smaltivano 62,1 kg di indifferenziato a testa. Numeri di tutto rispetto, che consentono a Pieranica di piazzarsi al 14° posto della classifica dei Comuni ricicloni della provincia di Cremona.

A livello regionale, sono 323 i Comuni “rifiuti free” della Lombardia, 44 dei quali in Provincia di Cremona, al secondo posto per percentuale di raccolta differenziata, dopo Mantova.

