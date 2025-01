Parcheggia un'auto rubata e parte in treno: 52enne denunciato per ricettazione

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Crema hanno denunciato per ricettazione un uomo di 52 anni, con precedenti di polizia a carico.

Trova le chiavi inserite e ruba un'auto

Il 20 gennaio un uomo del posto aveva denunciato che la sua auto era stata rubata da un parcheggio, dopo averla dimenticata aperta e con le chiavi all’interno. La mattina del 24 gennaio, verso le 11, la vettura è poi stata individuata dai carabinieri nei pressi della stazione ferroviaria di Castelleone. I successivi accertamenti anche attraverso la visione delle telecamere hanno permesso di accertare che il veicolo era stato lasciato poco prima da un uomo, subito identificato. Si tratta di un 52enne noto alle Forze dell'ordine per altre vicende di carattere penale, il quale aveva preso un treno per Crema.

Denuncia per ricettazione

Ricercato nel centro abitato di Crema, intorno le 13.15 il 52enne è stato fermato nel parcheggio di un supermercato e perquisito. In una tasca è stata trovata la chiave di un’auto della stessa marca del veicolo rubato. A quel punto, l’uomo ha confermato che era la chiave dell’auto rubata e che l’aveva parcheggiata nella mattinata nei pressi della stazione di Castelleone. Accompagnato sul posto, i militari hanno verificato che si trattava proprio la chiave di quell’auto. Per tale motivo è stato denunciato per ricettazione, mentre il veicolo è stato restituito immediatamente al proprietario.