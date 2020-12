Panettone in dono agli spinesi over 70

Il Comitato comunale anziani di Spino d’Adda comunica il calendario della distribuzione dei panettoni ai cittadini.

Panettone in dono

Siamo ufficialmente entrati nel vivo delle festività e l’Amministrazione comunale non si è fatta trovare impreparata, nemmeno in termini di doni natalizi. I panettoni destinati ai cittadini di Spino che hanno superato i 70 anni d’età sono stati consegnati a partire da lunedì 30 novembre e per tutta la settimana appena conclusa.

Ritiro al centro sociale

Chi non ha ancora provveduto al ritiro del panettone, non ha perso diritto al suo dono natalizio. Si ricomincia lunedì 7 dicembre e a seguire mercoledì 9 dicembre, venerdì 11 dicembre e sabato 12 dicembre. Per tutte le date indicate l’orario è sempre dalle 9.30 alle 11.30, al centro sociale di via Pasoli, 3.

